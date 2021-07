/ / SAMU atende ocorrência em que motocicleta bate em carro e pega fogo na Cidade de Goiás

No início da tarde de hoje 08 de junho por voltas das 14h uma motocicleta descia na Av. Federal sentido centro da cidade de Goiás-GO, quando colidiu conta um veículo subia a avenida.

O SAMU chegou ao local imediatamente ao ocorrido, e na batida o motociclista W.S.S.R. de 35 anos do sexo masculino ficou ferido e foi conduzido pela Unidade Básica de Saúde para a emergência do Hospital São Pedro de Alcântara. E a Polícia Militar também chegou no local para prestar assistência ao ocorrido.

Já a motocicleta pegou fogo na hora, e o outro veículo segundo informações, uma VW Parati após a colisão, evadiu-se do local.

Um Pouco mais tarde também na Cidade de Goiás aconteceu um outro pequeno acidente, desta vez na Pça. Goiás do Couto em frente ao Supermercado Souza, na saída para a cidade de Jussara.

De acordo com as imagens enviadas para a nossa redação pelo leitor J.R. dois veículos colidiram um na traseira de um outro terceiro veículo, com apenas danos materiais não houve feridos.

Da Redação





About Grupo GBC