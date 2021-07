/ / Quase metade dos municípios goianos não registra homicídios no primeiro semestre de 2021

Indicadores de criminalidade, divulgados nesta quinta-feira (08/07), mostram que, em 118 das 246 cidades do Estado, não ocorreu nenhum caso de homicídio ao longo dos seis primeiros meses do ano. Em Goiânia, foram 17 dias consecutivos sem registros. “Alcançamos resultados porque nossas polícias trabalham integradas, de forma preventiva e estratégica, e sem vaidade”, diz Ronaldo Caiado. “Esse é um dos melhores números do Brasil, se não o melhor”, afirma titular da SSP, Rodney Miranda



Os indicadores de criminalidade, divulgados nesta quinta-feira (08/07), referentes ao primeiro semestre de 2021, em Goiás, mostram que em 118 dos 246 municípios não foi registrado nenhum caso de homicídio ao longo dos seis primeiros meses do ano. “Goiás não se ajoelha mais para o crime, isso é coisa do passado”, sentencia o governador Ronaldo Caiado. “Alcançamos resultados porque nossas polícias trabalham integradas, de forma preventiva e estratégica, e sem vaidade”, complementa.



O titular da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), Rodney Miranda, reforça que o dado representa quase a metade dos municípios do Estado sem ocorrência de homicídios. Durante nove dias, não houve registro desta modalidade criminosa em Goiás.



Em Goiânia, foram 17 dias consecutivos sem registros e o total de 123 dias sem a ocorrência. “Isso nos leva a ter os melhores números de redução do primeiro semestre, em relação ao mesmo período do ano passado, um dos melhores do Brasil, se não o melhor”, comemora o secretário.



O primeiro semestre deste ano também apresentou queda de 18% em todos os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), na comparação com igual período de 2020. A taxa reúne as ocorrências de homicídios (-18%), latrocínios (-9%) e lesão corporal seguida de morte (-50%). A redução representa um total de 840 vidas que foram preservadas e famílias que foram poupadas do trauma provocado pela perda de um ente querido.



Para Rodney Miranda, apesar da diminuição verificada, a meta da atual gestão é zerar os casos de crimes em todo o território goiano. “Vamos continuar no mesmo ritmo, na mesma intensidade que nós temos: de combate, repressão e prevenção de crimes no Estado de Goiás. Esse sempre foi o nosso objetivo e vai continuar sendo”, concluiu.





Da Redação

Fonte: SSP-GO

