/ / Prefeitura de Goiás prorroga prazo de vencimento do IPTU para agosto

O pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), previsto para até 30/06 (quarta-feira), agora pode ser feito até 13 de agosto. O pagamento, que inicialmente tinha como vencimento o mês de Abril com a posterior extensão para 30 de Junho, agora é prorrogado pela segunda vez. Apesar da prorrogação, ficam mantidas as condições e vantagens do pagamento, como o desconto àqueles que optarem por pagar em parcela única.“Estamos vivendo um duro tempo de pandemia do coronavírus, isso impactou muito e tem impactado a vida de todas as pessoas, de todos os lugares, especialmente aqui no município, onde tivemos de tomar algumas medidas de fechamento das atividades comerciais, e a gente sabe que isso também tem um peso na vida econômica das pessoas.” disse o prefeito Aderson Gouvea, em declaração nas redes sociais sobre a prorrogação do imposto.O IPTU é o valor pago anualmente pelos proprietários de imóveis, prédios ou estabelecimentos comerciais nas cidades, ou pelos inquilinos (se estabelecido previamente em contrato). Em caso de atraso e se não houver a abertura de um processo de impugnação, é imposta a cobrança de multa e juros sobre o valor da parcela atrasada, e é importante ressaltar que, apesar de ser um longo processo, a falta de pagamento do IPTU pode chegar à penhora ou até ao leilão da propriedade.Para gerar e pagar o boleto, é possível se dirigir diretamente à Prefeitura de Goiás, ou acessar o site: www.prefeituradegoias.go.gov.br. É possível também, apontando também seu celular para o QR Code do Cartaz ou entrando em contato pelo WhatsApp 33717724.