/ / / Polícia Militar prende homem de 57 anos foragido da justiça na Cidade de Goiás

Uma viatura do 6º BPM composta pelos PM's Cabo Weudiney e Soldado Andréia na data de 07/07/2021 quando em patrulhamento pelas ruas da Cidade de Goiás, sempre atentos as mais diversa movimentações dos transeuntes, ao passar em frente a um bar que fica na Rua Damiana da Cunha no Bairro João Francisco visualizaram um indivíduo no interior do estabelecimento, o qual ao notar a presença policial demonstrou nervosismo.

Diante da reação foi procedido a abordagem, e os policiais viram que tratava-se de um homem de 57 anos, e D.S.R tinha contra si, um mandado de prisão em aberto.

Diante da situação o mesmo conduzido a agência prisional, ficando a disposição da justiça.

Por Gessy Chaves

