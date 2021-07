/ / Polícia Militar apreende mais de 170 kg de drogas nas últimas horas no Estado de Goiás

Apreensões resultaram em grande prejuízo ao tráfico de entorpecentes. Ao menos 16 pessoas foram presas em flagrante.

A Polícia Militar de Goiás apreendeu, durante as ações realizadas entre terça-feira (06) e a madrugada desta quarta (07), mais de 170 quilos de drogas no Estado. As apreensões trouxeram grande prejuízo ao tráfico de entorpecentes. Ao menos 16 pessoas foram presas em flagrante e um adolescente apreendido. As principais ocorrências foram registradas na capital, em Aparecida de Goiânia, Quirinópolis, Anápolis, Itaberaí e Santa Rita do Araguaia.



A maior apreensão foi realizada em Quirinópolis, pela 2ª CIPMRv, pertencente ao Comando de Policiamento Rodoviário. Na ocasião, foram apreendidos 135 tabletes de maconha. As equipes realizavam ações de fiscalização e deram ordem de parada a um veículo que passava na GO-206. O condutor, contudo, desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade. Uma perseguição foi iniciada até a localização da camionete, que foi abandonada às margens da rodovia.



Os militares realizaram a varredura do local, mas os suspeitos não foram encontrados. Durante a busca veicular, foram encontrados 132 quilos do entorpecente. Os ilícitos estavam acondicionados em malas e caixas de papelão na carroceria. Ao consultar os dados da camionete, foi constatado ainda que se tratava de um veículo clonado. Diante do fato, as drogas e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Quirinópolis, para as demais providências legais.



Durante uma ação integrada entre equipes da 7ª CIPM/ 4º CRPM (PMGO), Polícia Militar do Mato Grosso e Polícia Rodoviária Federal, foram apreendidos 20 tabletes de pasta base de cocaína, na região sudoeste do estado. Os policiais receberam informações sobre um veículo, que estaria transportando os ilícitos e reforçaram o patrulhamento entre os municípios de Alto Araguaia (MT) e Santa Rita do Araguaia (GO). Após as diligências, as equipes lograram êxito em abordar o carro, na BR-364.



Em duas ações diferentes, realizadas na tarde desta terça-feira (06), policiais militares do Batalhão de Rotam efetuaram a prisão de quatro pessoas e apreenderam aproximadamente 8 quilos de drogas. A primeira ocorrência foi registrada no Setor Carolina Parque, em Goiânia. Na ocasião, os PMs surpreenderam três indivíduos, no momento em que entregavam 4 quilos de pasta base de cocaína. A apreensão trouxe prejuízo de R$ 150 mil ao tráfico de entorpecentes. O trio foi conduzido à Central Geral de Flagrantes da capital.



A segunda ação aconteceu no Setor Parque Real, em Aparecida de Goiânia. As equipes realizavam patrulhamento na região, quando abordaram um homem, em atitude suspeita. Com ele, foram encontrados 4 quilos de maconha e uma balança de precisão. O indivíduo é integrante de uma facção criminosa e já possui passagens por roubo, tráfico, porte ilegal de arma de fogo, receptação, lesão corporal e ameaça. O suspeito foi encaminhado, junto ao material apreendido, ao 4º Distrito Policial do município.







