/ / O Prefeito Aderson Gouvea recebe do Gov. Ronaldo Caiado 2 ônibus escolares para a educação na Cidade de Goiás

Na cerimônia organizada pela Secretaria de Educação do Estado e pela Associação Goiana dos Municípios (AGM), o prefeito Aderson Gouvea (PT) acompanhado da vice-prefeita Zilda Lobo, se encontraram com o governador do estado Ronaldo Caiado (DEM). O evento ocorreu para a entrega de 210 veículos na categoria Ônibus Rurais Escolares (ORE), adaptados para o transporte de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.



“Lutamos, com todas as forças, para garantir educação de qualidade, que motive nossas crianças e jovens”, declarou Caiado. É estimado que a nova frota beneficiará mais de 6 mil estudantes.



Para o município de Goiás, foram destinados dois ônibus escolares recebidos a partir de emendas parlamentares do senador Luiz do Carmo (MDB) e do deputado federal José Nelto (Podemos). Ao todo, os 210 veículos contemplaram 125 gestores municipais, com investimento total de R$42.795.232,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil e duzentos e trinta e dois reais) - valor total obtido por meio de emendas parlamentares.



Das especificações da frota, compõe-se o ORE 1 com 176 unidades e capacidade para 29 pessoas, ORE 2 com 10 modelos e capacidade de até 44 passageiros e também o modelo ORE 1 - 4×4, com 24 unidades, capacidade de 29 poltronas e tração nas quatro rodas.





Da Redação

