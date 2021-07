/ / / Inscrições para o ENEM 2021 começam nesta quarta/30

Estão abertas até as 23h59 do dia 14 de julho, as inscrições para a próxima edição do ENEM, feitas na seção "página do participante” no site oficial do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Devido ao período de solicitação para a isenção da taxa, aqueles que não conseguiram solicitar e/ou não foram contemplados com o benefício, o valor da inscrição é de R$ 85, tanto para quem optar pela prova impressa quanto pela prova digital.Neste ano, ambas as provas (digital e impressa) serão aplicadas nas mesmas datas, em 21 e 28 de novembro, respectivamente o primeiro e segundo dia de prova. Está será a segunda edição da prova realizada em período de pandemia e distanciamento social, na edição referente a 2020, realizada entre janeiro e fevereiro deste ano, mais de 55,3% por estudantes cadastrados não compareceram para prestar o exame.O Enem é usado como processo seletivo para quem deseja ingressar em instituições de ensino em grau superior, seja em faculdades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ou em instituições privadas, através do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou com o Financiamento Estudantil (Fies).Na Cidade de Goiás, a Universidade Federal de Goiás (UFG) oferece, por exemplo, os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Filosofia (Bacharelado e Licenciatura), Educação do Campo - Ciências da Natureza e Serviço Social com ingresso através do Sisu.As inscrições podem ser feitas em https://enem.inep.gov.br/participante/#!/ , seguindo o passo a passo indicado.