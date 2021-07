/ / Governo de Goiás recebe mais 163,6 mil vacinas contra Covid-19

Governo de Goiás recebe mais duas remessas com 163,6 mil vacinas contra a Covid-19: imunizantes serão destinados à aplicação da primeira dose (Fotos: André Saddi)

Lote inclui 126.250 imunizantes da AstraZeneca, recebidos na noite de quarta-feira (30/6), e 37.440 da Pfizer, que chegaram na madrugada desta quinta-feira (1º/7). Remessas são destinadas à primeira dose. Segundo MS, Goiás é o 10º do país em número total de aplicação. “Vamos chegar ao final do ano sem ter mais esse problema que causa tanta angústia e tristeza nas famílias dos goianos”, declara governador Ronaldo Caiado

“Como essa remessa será destinada para aplicação da primeira dose, vamos avançar ainda mais com a campanha pelas cidades goianas. Mas a população deve ficar atenta e voltar aos postos para receber o reforço dentro da data preconizada e informada no cartão de vacinação “, pontuou o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino.

O Governo de Goiás recebeu dois carregamentos com um total de 163.690 vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). A primeira parte do 28º lote chegou na noite de quarta-feira (30/6), com 126.250 doses do imunizante da AstraZeneca. Na madrugada desta quinta-feira (1º/7), foram outras 37.440 unidades da Pfizer.O cenário progressivo na distribuição de vacinas já resultou em um total de mais de 2,2 milhões de imunizantes aplicados em Goiás, de acordo com dados preliminares da Secretaria de Estado de Saúde (SES).Atualmente, segundo ranking do Ministério da Saúde, Goiás é o décimo do país em número total de doses aplicadas. “Vamos chegar ao final do ano sem ter mais esse problema que causa tanta angústia e tristeza nas famílias dos goianos”, declarou o governador Ronaldo Caiado ao lamentar os mais de 19 mil óbitos registrados no Estado.A expectativa de Caiado é que a cobertura vacinal alcance as pessoas com 18 anos de idade até setembro. De acordo com a SES, há municípios que já imunizaram pessoas com idade de 28 anos na aplicação de vacinas. Locais como Aparecida de Goiânia vacinam a partir de 43 anos, Goiânia, Anápolis e Rio Verde estão em 45 anos, Itumbiara e Catalão em 47 anos.Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes no Estado, Catalão lidera com um registro de aplicação de 96,76% das doses já recebidas. Em segundo lugar está Anápolis com 96,53%, seguido por Itumbiara (94,42%), Jataí (94,39%), Rio Verde (92,67%), Goiânia (91,73%), Trindade (90,79%), Aparecida de Goiânia (88,84%), Formosa (87,81%) e Luziânia (83,94%). Os dados foram divulgados às 10h de quarta-feira (30/06) pela SES, com informações repassadas pelas secretarias municipais de saúde.Em maio, após sugestão do Governo de Goiás, o Ministério da Saúde alterou a estratégia de vacinação contra a Covid-19 para destinar doses à população em geral. Na pactuação atual em Goiás, 90% dos imunizantes são destinados para a vacinação por faixa etária e 10% para grupos prioritários.Em parte dos municípios goianos, o índice de vacinados com a primeira dose está acima de 50%, segundo dados do painel Covid-19, do Governo de Goiás, atualizados nesta quarta-feira (30/6). Alguns exemplos são os municípios de São João da Paraúna (83,06%), Pilar de Goiás (70,31%), Mairipotaba (64.65%), Cromínia (58.35%) e Aurilândia (56.76%).Outro direcionamento do governador foi o início da vacinação de jornalistas. Somente em Goiânia, 2.124 profissionais vinculados à imprensa foram vacinados na última terça-feira (29/6), segundo informações da prefeitura. O atendimento contemplou repórteres, fotógrafos, produtores de redação, motoristas dos veículos de imprensa, assessores de imprensa e estagiários destas áreas que atuam na linha de frente.Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 2.279.578 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 739.465 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no Portal Covid-19 de Goiás.Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 4.027.500 doses de imunizantes, sendo 1.508.580 da CoronaVac, 2.082.720 da AstraZeneca, 348.660 da Pfizer e 87.540 da Janssen.