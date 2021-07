/ / Evasão: Por que jovens se mudam da Cidade de Goiás?

“Sai da cidade para estudar. Primeiro fiz cursinho e depois passei na Federal de Jataí e fui morar lá, me adaptei bem com a cidade pois apesar de ser grande, tinha um ar de interior. No início não senti tanta falta de casa, pois era algo novo e empolgante, mas com o tempo a saudade da família, amigos e da terrinha foi apertando! Nenhuma cidade chega aos pés da nossa tão amada Vila Boa.” relata Isabella Cristina, que atualmente cursa o 6° período de enfermagem em Jataí, que fica a cerca de 455 km daqui.

“Escolhi me mudar porque quando eu estava terminando o ensino médio, em 2018, eu queria cursar Ciências da Computação, que não tem na cidade como vários outros cursos. Então me mudei para Goiânia já que aqui têm a opção de Ciências da Computação na UFG, aí eu poderia fazer o curso que queria e seguir na área de estudo.” - Emmanuel de Paula

É possível dizer que em Goiás, grande parte dos cursos superiores disponíveis são voltados para as áreas de humanas e linguagens: a Universidade Federal de Goiás (UFG) oferece, por exemplo, os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Filosofia (Bacharelado e Licenciatura), Educação do Campo - Ciências da Natureza e Serviço Social. Já na Universidade Estadual de Goiás (UEG), são ofertados os cursos na modalidade Licenciatura em Geografia, História, Letras (Português/Inglês) e Matemática, e em Turismo e Patrimônio na modalidade Bacharelado.O Instituto Federal de Goiás, porém, mesmo com menos cursos, abrange novas áreas de conhecimentos e conta com a metodologia de cursos técnicos integrados ao ensino médio - onde o aluno além de receber a formação base do ensino médio, recebe também a formação e habilitação profissional. Mas se tratando em formações ao nível superior, existe a oferta dos cursos Agronomia e Cinema e Audiovisual, e Artes Visuais (Licenciatura).Ou seja, dos 15 cursos ofertados na cidade, apenas dois não se enquadram na área das ciências humanas, sendo Matemática (Licenciatura) e Agronomia, que abrange conhecimentos em ciências biológicas e exatas.Após terminar o ensino médio na cidade, Emmanuel de Paula decidiu se mudar para a capital do estado, e ingressou na Universidade Federal de Goiás em 2019, no curso de Ciências da Computação.Existem diversos pontos que influenciam ao tomar a decisão de estudar fora, decisão que deve ser tomada com cautela e ponderância: a distância da família, fatores emocionais e de saúde mental, financeiros, e é claro, a aprovação em uma instituição superior.diz Eduardo Nunes de Medeiros, de 21 anos e estudante de Odontologia em Uberlândia, Minas Gerais (cerca de 500 km de distância).E apesar da ligação emocional e até material que muitos possuem com a cidade, retornar nem sempre se torna uma opção viável. Com apenas 22.381 habitantes - população estimada de 2020 pelo IBGE - as oportunidades de emprego e variedade de áreas de atuação não são atraentes para a maioria. Segundo Eduardo, retornar para Goiás não é sua primeira opção, já que planeja sua residência em hospitais de urgência, estrutura que a cidade não possui.Finaliza o graduando em Odontologia.Mas, mesmo optando por seguir um caminho que leva para além de Goiás, seja em outra cidade ou até em outro estado, a ligação emocional com a cidade é algo sempre citado por todos, demonstrando assim, o forte vínculo com o município.