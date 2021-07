/ / / Estátua de Cora Cora é liberada para exposição ao público na Cidade de Goiás

“Mesmo com a melhora no quadro de contaminação do Coronavírus em nossa cidade, não quer dizer que vencemos a pandemia [...] E esse é um dos monumentos mais importantes que está sendo entregue à visitação do público novamente” declarou o prefeito da cidade Aderson Gouvea.

Localizada ao lado da ponte que dá acesso direto a casa da poetisa, a estátua em tamanho real de Cora Coralina foi liberada para o público nesta quarta-feira/07. A tirada do embrulho ocorreu simbolicamente com a presença do Prefeito Aderson Gouvea, na companhia da Vice-Prefeita, Zilda Lobo, da Secretária Municipal de Cultura, Raíssa Coutinho e do Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Santana.O monumento estava embalado com plástico protetor desde os primeiros dias de março, medida tomada para controle dos casos de coronavírus que na época estavam na média de 650 confirmados e 22 mortes. Hoje, cerca de 4 meses depois, contabilizam-se 1.616 casos e 57 óbitos.A secretária de cultura do município, Raíssa Coutinho, declarou na época do isolamento da estátua ao G1 Goiás queA estátua é feita em bronze e tem 1,5 metros de altura, seguindo o tamanho real de Cora. Cerca de dois meses foram necessários para a conclusão da peça, feita pelo artista plástico goiano Cleider José de Souza.