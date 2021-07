/ / Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias dá início à 47ª Operação Férias Turista Seguro

O Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás (CBMGO) iniciou na quinta-feira, dia 1º de julho, a Operação Férias Turista Seguro, que chega a sua 47ª edição.





A Corporação está presente nos principais pontos turísticos ao logo do Rio Araguaia com foco em reforçar e apoiar as ações da Marinha do Brasil, Polícia Militar, SEMAD e Polícia Cívil que convergem no sentido de prevenir as aglomerações devido à pandemia da Covid-19.





A Operação Férias também trabalha para prevenir situações de riscos nos pontos de banho e nas práticas desportivas náuticas nos principais polos turísticos de Goiás, além de desenvolver ações preventivas e operacionais.





Por Gessy Chaves

Fonte: Bombeiros.GO

