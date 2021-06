/ / Vereadora da Cidade de Goiás consegue nas últimas semanas, mais de R$ 700 mil em emendas parlamentares

Com o apoio de parlamentares, Vereadora Elenízia da Mata se destaca positivamente com dedicação à Cidade de Goiás.





Vereadora Elenízia da Mata e o Senador Luiz do Carmo



A vereadora Elenízia da Mata (PT), eleita para seu primeiro mandato com 476 votos e sendo a 5° mais votada em 2020, conseguiu nas primeiras semanas de junho, R$ 710 mil reais. O valor se divide entre três emendas parlamentares, respectivamente de R$ 100 mil, 410 mil e R$ 200 mil reais para distintas áreas da Cidade de Goiás.

A emenda outorgada em 09 de junho agrega ao município o valor de R$ 100 mil reais, relativa ao nome do Senador Luiz do Carmo (MDB), que será usada para potencializar a memória da escritora Leodegária de Jesus. A escritora nasceu em Caldas Novas, mas morou na cidade e estudou aqui, no Colégio Santana. Foi uma das mulheres que redigiram para o do jornal feminino “A Rosa” (1907), juntamente com Cora Coralina. Entre suas principais obras, destaca-se “Orquídeas” (1928) e “Coroa de Lírios” (1906).

Vereadora Elenízia da Mata e o Deputado Rubens Otoni

Já agora no último dia 15/06, o Deputado Federal Rubens Otoni (PT) indicou a destinação da emenda no valor de R$ 410 mil reais para as áreas da saúde e da educação. E nesta segunda-feira/21, o Deputado indicou novamente emendas que somam o total de R$ 200 mil reais para o desenvolvimento econômico do município.

Além das emendas, a vereadora vem participando ativamente na casa de leis do município com a protocolização de pedidos como restauros de praças da cidade, indicação para a contratação de pediatra, para a rede municipal de saúde e de um profissional da psicologia para atendimento no Hospital São Pedro.

Por João Pedro Felix

ASCON - CNN

