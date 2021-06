/ / / / UFG coordenada por mulheres: Universidade elege nova reitora e Regional Goiás empossa nova diretora

Nesta segunda-feira/07, ocorreu a cerimônia de posse da nova direção do Câmpus Goiás da UFG, para o quadriênio de 2021-2025. Foi empossada como Diretora, a Prof.ª Margareth Pereira Arbués e como Vice-diretora, a Prof.ª Denise de Oliveira Alves. A cerimônia contou também com a presença do prefeito Aderson Gouvea (PT), o atual Reitor da UFG, Prof. Edward Madureira, a Vice-reitora da UFG, Prof.ª Sandramara Matias.



Ocorreu também entre os dias 08 e 09 de junho, a eleição para a nova reitoria da Universidade Federal de Goiás. Com votações onlines através do sistema SIGELEIÇÃO - próprio das instituições federais de ensino - puderam participar discentes, docentes e TAEs ativos, onde podiam optar entre a Chapa 1: UFG Viva, composta por Sandramara Matias (FE) para o cargo de Reitora e Jesiel Carvalho (IF) para Vice-reitor, e a Chapa 2: Movimenta UFG, com Clorinda Fioravanti (EVZ) para Reitora e Adriano Correia (FAFIL) para Vice-reitor.



O resultado da eleição foi emitido às 20h14min desta quarta-feira/09, apontando a vitória da Chapa 01 com 3629 votos, contra 2012 votos da Chapa 02. Dessa forma, a Prof.ª Dr.ª Sandramara Matias é eleita a nova Reitora da UFG com mandato ao próximo quadriênio de 2021-2025, igualmente a seu Vice-reitor, Prof. Dr. Jesiel Freitas Carvalho.



Sandramara é pedagoga, com mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás, e doutorado pela USP. Foi pró-reitora de Graduação da UFG de 2006 a 2013, e desde 2018, é Vice-reitora no mandato do professor Edward Madureira. Já Jesiel é físico, com mestrado em Física e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela USP, é também pró-reitor de Pesquisa e Inovação desde 2018, na atual gestão de Edward.

Por João Pedro FelixASCOM CNNFontes: Ascom/CG e Jornal Opção