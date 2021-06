/ / Lázaro Barbosa é baleado e morre no momento de sua prisão em Cocalzinho de Goiás

Segundo comunicado do Governador Ronaldo Caiado em suas redes sociais agora por volta de 09:00hs, a força tarefa em Cocalzinho de Goiás e que conduzia a caçada ao fugitivo Lázaro Barbosa, obteve êxito e conseguiu prender o assassino.





Entretanto, no confronto com a polícia no momento de sua prisão Lázaro foi baleado e, mesmo recebendo socorro no Hospital de Águas Lindas de Goiás, ele não resistiu e foi a óbito.



O bandido que estava em fuga a 20 dias levou a uma caçada envolvendo 270 policiais, período em que ele invadiu várias chácaras e assassinou várias pessoas, levando pânico a população dos municípios pelo qual passou. As buscas por Lázaro começaram após especificamente 4 mortes de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal, no começo de junho.





De acordo com a nota publicada pelo Governador diz:

"Minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido."





Por Gessy Chaves

Jornalista

