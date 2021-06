/ / Restando apenas 54 doses da vacina contra a Covid-19, Cidade de Goiás ainda não possui previsão de novas remessas

Para o município, restam apenas 56 doses do imunizante para dar andamento com as etapas de vacinação, onde ainda prossegue a 18° etapa, que teve início no dia 08/06, com público alvo em pessoas com mais de 50 anos. Não existe a chegada confirmada de novas remessas de doses. Cerca de 44,43% da população total da cidade já recebeu a primeira dose, ao total de 9.946 aplicações, desse grupo, 2.988 já receberam também a segunda dose.



No município, 1.442 casos foram confirmados, com a marca de 21.099 atendimentos na unidade primária respiratória, o que equivale a 93.7% do número de habitantes da cidade, levando em consideração que casos podem haver reincidências e também, o recebimento de habitantes de outros municípios.



Em suas redes sociais, o Governador Ronaldo Caiado (DEM) declarou que está prevista, até o mês de setembro, que todas as pessoas acima de 18 anos sejam imunizadas no Estado. Essa declaração entra em consonância com o planejamento do Estado de São Paulo, que estabeleceu setembro como meta para vacinar toda a população paulista acima de 18 anos, segundo o governador João Dória (PSDB-SP).



Segundo a SES-GO, foi contabilizado que foram aplicadas 1.796.392 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado referentes à primeira dose, e foram vacinadas 675.494 pessoas em relação à segunda dose. Há 18.119 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,82%. Há 353 óbitos suspeitos que estão em investigação.​



