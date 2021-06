/ / Projeto "Educação e Justiça – Maria da Penha na Escola" ganha modalidade EAD

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), vai disponibilizar aos municípios um curso de capacitação para profissionais da Educação sobre combate e prevenção à violência contra a mulher. O projeto integra o programa "Educação e Justiça – Maria da Penha na Escola", que agora tem uma nova versão, na modalidade de Ensino a Distância (EAD).



A realização é fruto de uma parceria entre a Seds, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a TV Brasil Central, que fez a gravação e a edição de todos os módulos. Cada tema é abordado por um representante dos órgãos envolvidos, com especialização no trabalho de combate à violência doméstica.



Os alunos receberão certificado de capacitação e poderão repassar o conteúdo em suas instituições de ensino. Para ter acesso, os gestores municipais devem procurar a Superintendência da Mulher e Igualdade Racial, da Seds. “É mais um fruto de um trabalho conjunto, que vai ajudar de forma significativa no combate à violência contra mulher. O curso aponta caminhos, soluções e ensina como acolher a vítima. A linguagem é acessível e os temas, essenciais”, destaca o secretário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos.



A defensora pública Gabriela Hamdan, que é uma das palestrantes dos módulos, ressalta a importância desse trabalho de conscientização: “Muitas mulheres sequer reconhecem a situação de violência em que vivem. Por isso a importância do curso, em que abordamos os tipos de violência e mostramos que existem saídas seguras”.



O presidente da TBC, Reginaldo Júnior, abraçou o projeto e abriu espaço para novas parcerias. “Temos que continuar este trabalho, pois os resultados são únicos”, diz. Resultados que também são comemorados pelo juiz Vítor Umbelino, palestrante, que destaca a necessidade de ampliar a reprodução desse conteúdo: “O isolamento social intensificou o problema. Precisamos falar mais sobre o assunto e trabalhar juntos nessa causa”.



Contato da Superintendência da Mulher e Igualdade Racial: 62 3201-7489 ou O presidente da TBC, Reginaldo Júnior, abraçou o projeto e abriu espaço para novas parcerias.Contato da Superintendência da Mulher e Igualdade Racial: 62 3201-7489 ou smir.seds@goias.gov.br





Por Gessy Chaves

Fonte: SEDS





About Grupo GBC

RELATED POSTS

Curso de capacitação para profissionais da Educação sobre combate e prevenção à violência contra mulher é disponibilizado a todos os municípios goianos