/ / / Prefeitura de Goiás publica nota de esclarecimento e moção de repúdio ao vídeo do deputado Humberto Teófilo sobre atual gestão

Nesta quinta-feira/24, o deputado estadual de Goiás Humberto Teófilo, gravou um vídeo em frente ao prédio sede da Prefeitura Municipal de Goiás onde ataca a integridade do prefeito da cidade Aderson Gouvea (PT) e as diretrizes de isolamento social estabelecidas pelo decreto municipal. Relatando que estava em um estabelecimento comercial realizando uma refeição por volta das 21h, Humberto atacou especialmente ao Art. 16, que determina o “Toque de Consciência" das 21h às 6h do dia seguinte.



“Vim aqui para registrar não só a minha indignação, como a revolta de inúmeros moradores da cidade [...] A sociedade aqui está vivendo uma verdadeira ditadura, uma ordem de confinamento, um estado de sítio às avessas" e ainda completa relatando que “estava comendo uma empadinha aqui no restaurante, chegou a fiscalização expulsando todo mundo do local”.



No mesmo vídeo, Humberto ainda usa os termos “Irresponsável” e “Incompetente” ao se referir ao prefeito da cidade, Aderson Gouvea, completando o vídeo dizendo: “Revoltante. Toma vergonha, prefeito da Cidade de Goiás, Aderson Liberato, e vai seguir o seu amigo bandido, Lula”.



Na mesma quinta-feira/24, a Prefeitura Municipal publicou uma Nota de Esclarecimento e Moção de Repúdio onde conclui dizendo que:

“O deputado agride a dignidade de todas as pessoas que compõem o Comitê de Prevenção e Combate à Covid 19 no Município de Goiás [...] Por isso, nós, integrantes deste Comitê, repudiamos a conduta odiosa e incompatível com alguém que é mantido pelos cofres públicos e ainda ocupa cargo de representação pela via eleitoral”. A Cidade de Goiás vem enfrentando um aumento substancial no número de casos confirmados da Covid-19, atualmente em 1.549 confirmações. A grande taxa de contaminação leva, logicamente, a superlotação nas UTIs - quase sempre em ocupação máxima - além do grande salto no número de mortes, já que na última semana (de 18/06 a 25/06) 3 novos óbitos foram confirmados.





A redação

ASCON-CNN









