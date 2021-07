/ / Predomínio de massa polar e Inversão Térmica reduz temperatura atmosférica na Cidade de Goyaz

As baixas temperaturas da atmosfera registradas na região centro - sul do país, nos últimos dias, é consequência do avanço da Massa Polar Atlântica(MPA) sobre o território brasileiro. Gerada no Oceano Atlântico, entre o Polo Sul e a Patagônia, a MPA chega no estado de Goiás em forma de frente fria, em função do deslocamento para o norte do país da Massa Equatorial Continental (MEC), que possui elevada umidade e temperatura. A mudança na predominância entre estas Massas de Ar é a causa das baixas temperaturas vivenciadas nesta semana pelo



Ainda segundo a Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB / Seção Cidade de Goyaz) e Águas do Cerrado (GWATÁ/UEG), este fenômeno é acentuado pela manifestação da Inversão Térmica, fenômeno que modifica a dinâmica vertical das partículas da atmosfera, gerando uma desestabilização momentânea com impacto nas temperaturas.





Durante a ocorrência deste fenômeno, o material particulado poluentes, produzidos por queimadas, combustão de motor a gasolina etc, que se encontram em suspensão na atmosfera, tem maior dificuldade de dispersão gerando uma visível camada cinza no horizonte, tal como demonstrado na imagem captada na Serra Dourada. O Índice da Qualidade do Ar (IQA), nesta semana, em nossa cidade, variou de Boa a Regular.



Por Prof. Robson

Foto: Goyazes Turismo.





