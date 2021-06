/ / / Polícia Civil (DERCR) recupera em Crixás quase 30 cabeças de gado furtadas na zona rural de Itapaci

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), após tomar conhecimento do furto de 29 cabeças de gado, ocorrido no dia 04 de junho último, numa propriedade rural localizada no povoado de Quebra- Coco, município de Itapaci, iniciou minuciosa investigação com o intuito de localizar os semoventes e identificar os autores da empreitada criminosa.



Nessa segunda-feira (14), a especializada deflagrou a Operação Quebra-Coco e, após a realização de incansáveis diligências na região do povoado de Aure Verde, no assentamento Antônio Tavares, município de Crixás, equipes da DERCR chegaram até uma fazenda onde estava o gado. Preliminarmente, foi apurado que proprietário do local havia adquirido os semoventes aparentemente de boa-fé, pelo valor de R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais).







Após o fechamento do gado no curral e conferência dos animais, foi confirmado que se tratava do gado oriundo furto ocorrido em Itapaci, agora investigado. O gado foi recuperado integralmente, apreendido e restituído ao legítimo proprietário. Um dos autores do furto já foi qualificado. As investigações seguem avançadas no intuito de identificar demais autores do crime.

Por Gessy Chaves Jornalista Fonte: PC-GO









About Grupo GBC