/ / Onda de frio atinge Cidade de Goiás com mínimas de 11°C nesta terça-feira/29

Com a chegada de uma nova frente fria e com o inverno datado de 21 de junho até 22 de setembro, baixas temperaturas já podem ser percebidas por toda a extensão do estado de Goiás, e especialmente no município de Goiás, que tradicionalmente possui a temperatura média de 24.6 °C a 32ºC. Nacionalmente, foi decretado alerta laranja, usado para sinalizar o declínio de temperatura, agora marcado entre o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil.Nas últimas semanas, a queda na sensação térmica marcou a mínima de 12°C na segunda-feira/28, e deve atingir 11°C na noite desta terça-feira/29 - a temperatura mais baixa da temporada de frio até agora. Para uma cidade acostumada com o calor, os vilaboenses já colocaram suas roupas de inverno na tarde de hoje(29/06) que está marcando 25ºC. Já a partir de julho, as médias devem se estabilizar entre 16-17°C.Confira a previsão da temperatura na Cidade de Goiás esta semana:Terça/29Dia 26° | Noite 11°