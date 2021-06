/ / Nesta quinta/17, na Cidade de Goiás ocorreu a entrega de dois carros e de emendas parlamentares de mais de R$ 1,7 milhões

Ainda no mesmo evento do lançamento do Programa Titula Brasil na quinta-feira/17, o deputado federal Lucas Vergílio (Solidariedade) marcou sua presença ao entregar ao município dois carros - obtidos por emenda parlamentar - que devem ser utilizados para integrar a área de assistência social. Além dos veículos, mais de R$ 1,7 milhões em recursos parlamentares.

“Ao lado do prefeito Aderson, entregamos hoje à prefeitura dois veículos para a assistência social, adquiridos com recursos que destinamos ao município, e anunciamos mais de R$ 1,7 milhão em recursos de emendas que assinamos somente no primeiro semestre deste ano, para atender a saúde, infraestrutura, entre outras áreas.” publicou Lucas Vergílio em sua rede social.

Os dois carros, dos modelos Fiat Strada e Fox (cada um, respectivamente) agora integram a Secretaria Mun. de Assistência Social, Trabalho e Habitação. O evento contou com norma técnica emitida pela Sec. Mun. de Saúde estabelecendo todas as normas e os protocolos de prevenção à COVID-19.



Na oportunidade, o Prefeito Aderson assinou o decreto nomeando os servidores municipais que irão compor a Equipe do “Titula Brasil” em nosso município e o Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o INCRA, para execução do programa.



Este programa idealizado e executado pelo INCRA, tem por objetivo, dar o título de Posse da Terra a todos(as) Assentados(as) da Reforma Agrária no país.





Por João Pedro Felix

ASCON - CNN

Fonte e fotos: PMG

