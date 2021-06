/ / / / Na Cidade de Goiás, Vereador Solinar Santos recebe alta do HSPA após se recuperar da Covid-19

Recebeu alta neste feriado de Corpus Christi, 03 de junho, o Vereador pela Cidade de Goiás Solinar Santos (DEM), após internação no Hospital São Pedro de Alcântara. O Vereador de 57 anos testou positivo para a doença no dia 19 de maio e permaneceu isolado em seu quarto, sua esposa, que atualmente trata um câncer de fígado, teve o teste positivo alguns dias depois e não teve o caso agravado, seguindo apenas o isolamento social em sua residência.

Na foto ele aparece sentado, ao lado daqueles que cuidaram da sua saúde e fizeram com que ele vencesse essa batalha, ao sai do hospital manifestou seus agradecimentos aos enfermeiros (a) e todos os funcionários, e com satisfação segura nas mãos um papel onde está escrito ''Eu venci a Covid-19''.

Solinar deu entrada no HSPA no dia 29/05, sem a necessidade de intubação e permaneceu durante todo o período consciente e com quadro estável. Sua internação foi recomendada pela equipe médica para evitar maiores complicações em seu quadro, devido à idade avançada e problemas de saúde anteriores ao caso de Covid. Referente aos sintomas, estava sentindo falta de ar e crescente infecção no pulmão, chegando a 20% de comprometimento, informa sua equipe.

Eleito para seu primeiro mandato em 2020, Solinar é filiado do partido Democratas e contou com 407 votos - o 7° mais votado das eleições. Após a recuperação, anunciada em suas redes sociais por sua equipe nesta quinta-feira/03, ele continuará sua recuperação na casa de seu filho.

Por João Pedro Felix

ASCON - CNN

About Grupo GBC