/ / Município de Goiás recebe o Programa Titula Brasil, para Assentados(as) da Reforma Agrária

Ocorreu na última quinta-feira/17, o evento para comemorar o lançamento do Programa Titula Brasil na cidade, idealizado e executado pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). O projeto buscará dar o título de “Posse da Terra” a todos aqueles que se caracterizam como Assentados(as) da Reforma Agrária no país.



Para receber o Titula Brasil, a Cidade de Goiás teve de se manifestar voluntariamente, por meio do Formulário de Adesão, na qual a superintendência regional do Incra verificou a aptidão do o município, e após a formalização, houve a comunicação entre a Prefeitura e a superintendência para a definição do plano de trabalho e formalização do acordo de cooperação técnica para execução do programa.



Na quarta/16, ocorreu o treinamento ministrado por técnicos do Incra Goiás e de Brasília para servidores do Núcleo de Goiás, Faina e Itapuranga. O treinamento foi voltado para o uso do Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional (SNSO). Na tarde do mesmo dia, foi realizada uma atividade prática no assentamento Holanda, em Goiás, onde serão realizados os primeiros trabalhos de regularização pelo Núcleo municipal.



Segundo o INCRA, o município de Goiás é o terceiro com maior número de famílias assentadas, com cerca de 656 famílias, com 24 Programas de Assentamentos. Em primeiro e segundo lugar, encontram-se respectivamente Baliza (região Oeste) com 673 e Montividiu do Norte (região Norte), com 661 famílias. Na plataforma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é possível encontrar mais informações sobre o projeto. A regularização funcionará dentro da Secretaria Municipal de Agricultura, no prédio da Prefeitura do município.



Fotos: Dagmar Talga - ASCOM Prefeitura de Goiás

Por João Pedro FelixFontes: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blog do Incra Goiás