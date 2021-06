/ / Mulher na Cidade de Goiás leva um susto ao encontrar Jaguarundi dentro do banheiro de casa

Uma mulher na Cidade de Goiás levou um grande susto ao entrar no banheiro de sua chácara na manhã desta sexta-feira (04/06), e se deparar com uma Jaguarundi de aproximadamente 60 cm de comprimento.

Segundo o filho dela, Rodrigo que enviou as imagens para a nossa produção afirmou que eles moram no perímetro urbano da cidade de Goiás, numa chácara ao lado do Setor Vila Paraíso que fica na saída para Jussara.

''A casa estava com as portas abertas e certamente ela foi entrando casa a dentro, e tentou se refugiar no banheiro, quando minha mãe foi entrar no banheiro, se deparou com o animal que parecia estar muito bravo, ela fechou a porta do box, e o animal pulava pra todos os lados tentando sair''. Afirmou Rodrigo.

Quando Rodrigo chegou em casa o animal ainda estava preso no banheiro, foi ai que ele abriu a porta e deixou o animal ir embora.

O local onde mora Rodrigo fica às margens do Rio Bagagem, certamente um local propício de mata preservada e que é possível de aparecer animais desta natureza. Vale ressaltar que para quem tem criança pequena precisa ter muito cuidado. Veja os vídeos abaixo.





Por Gessy Chaves

















