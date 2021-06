/ / Igreja de Cristo da Cidade de Goiás toma iniciativa de arrecadação de agasalhos para distribuição

Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, a Igreja de Cristo localizada na Cidade de Goiás vem realizando a coleta e triagem de roupas, cobertores e agasalhos para doação. O projeto “Campanha do Agasalho - Aquecendo vidas, vestindo corações!” possui como objetivo distribuir as peças recebidas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.



“Essa iniciativa veio do grupo “Inspirados” da Igreja do Cristo, e estamos fazendo essa campanha para distribuir agasalhos nesta época de muito frio, algo até raro na cidade. Queremos distribuir tanto para moradores de rua, por isso a estratégia de começar a distribuição hoje a noite no João Francisco, quanto para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.” declara Isadora Chaves, integrante da equipe dos Inspirados.



Além de receber as peças e efetuar uma triagem para a separação dos materiais, o grupo se responsabilizou também com a distribuição e logística do projeto. A divulgação tem sido feita por meio das redes sociais, convidando o público para doar e também receber. Segundo a programação, a primeira distribuição irá ocorrer nesta quinta-feira/24, a primeira etapa será realizada no bairro João Francisco ao início da noite, com enfoque em pessoas em situação de rua, e em seguida, para moradores do Setor Tempo Novo.



“Qualquer pessoa que souber de alguém, ou de alguma família que precisa de roupas para bebês, cobertores e agasalhos e que não tem a condição de comprar essas peças, é só entrar em contato nos telefones que estão na divulgação das artes que a Igreja se encarrega de levar até quem precisar!” completa Isadora.



O inverno no nosso hemisfério (sul) começou oficialmente na segunda-feira/21 e seguirá até 22 de setembro. A madrugada de hoje/24 registrou uma das temperaturas mais baixas do mês: 15°C, e deve terminar a noite com 21°C e atingir a mínima de 19°C entre 5h e 6h da manhã. No próximo domingo/27, a cidade deve registrar novamente a mínima de 15°C.





Se você souber de alguém que precisa de doações, entre em contato pelos números (62) 98543-8018 ou (62) 99630-0814.



