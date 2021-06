/ / / Governo de Goiás abre seleção para banco de habilitados com 13.534 vagas destinadas a professores temporários

Processo para selecionar profissionais de 18 setores ocorre por meio de análise curricular para atuação em uma das escolas de educação básica dos 246 municípios goianos. Inscrições podem ser feitas no período de 30 de junho a 13 de julho

O Governo de Goiás publicou, nesta quinta-feira (24/6), edital de processo seletivo para criar um banco de habilitados com 13.534 vagas para a contratação de professores temporários na Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A seleção é conduzida pela Secretaria da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo, e as inscrições podem ser feitas de 30 de junho a 13 de julho, acessando o site selecao.go.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 20.



O processo seletivo ocorre por meio de análise curricular para atuação em uma das escolas de educação básica dos 246 municípios goianos, com remunerações que variam entre R$ 1.219,05 e R$ 2.887,50.



Serão selecionados profissionais das áreas de Administração, Artes, Ciências/Biologia, Educação Física, Ensino Religioso, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Informática, Intérprete, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia, Química e Sociologia. Do total de vagas, 5% serão destinadas para candidatos com deficiência.







Para se candidatar, o interessado deve, como requisito mínimo, ter graduação concluída ou em andamento, preferencialmente na modalidade de licenciatura, na área da função escolhida, devidamente autorizada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).



Os requisitos da função poderão ser comprovados no momento da contratação. Após a publicação do resultado final, à medida que forem convocados, os escolhidos serão entrevistados, com o objetivo de conferir, avaliar e validar os documentos.



O Banco de Habilitados será utilizado sempre que for necessário convocar um novo profissional para atender as demandas da Secretaria de Estado da Educação. Com esse processo seletivo, o Estado de Goiás regulamenta a contratação dos servidores, que podem ser convocados até 2025, e garante que todos os estudantes terão profissionais capacitados em sala de aula.



Para tirar dúvidas a respeito da seleção, os candidatos podem entrar em contato com a Escola de Governo por meio do telefone 0800 642 0662.

Por Gessy Chaves