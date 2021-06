/ / / Governo de Goiás abre inscrições para 5 mil bolsas de ensino superior do Programa Universitário do Bem (ProBem)

Estudantes, inscritos no CadÚnico, podem se candidatar a partir desta sexta-feira (25/06) pelo site da OVG (ovg.org.br). Serão oferecidas 4 mil bolsas parciais e mil integrais, com valores que variam de R$ 650 a R$ 5.800. Com novos bolsistas, programa ultrapassa marca de 10 mil alunos atendidos. “Vamos dar à nossa juventude a condição de lutar pela sua profissão e por qualidade de vida digna”, afirma governador Ronaldo Caiado. “Agora, pessoas vulneráveis são beneficiadas desde início do curso”, destaca primeira-dama, Gracinha Caiado

O Governo do Estado, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), está com inscrições abertas para 5 mil bolsas de estudo para o ensino superior do Programa Universitário do Bem (ProBem). As vagas são para estudantes em situação de vulnerabilidade social, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Os universitários, que se encaixam nesse perfil, devem se inscrever no site da OVG (ovg.org.br) até o dia 16 julho. Para concorrer ao benefício, os candidatos também precisam possuir vínculo com a Instituição de Ensino Superior (IES). O resultado final do Processo Seletivo do ProBem será divulgado no início de agosto.

Os estudantes contemplados vão receber o benefício no segundo semestre deste ano. Serão ofertadas 4 mil bolsas que vão custear 50% do valor da mensalidade, e outras mil que vão cobrir 100%. Para a maioria dos cursos, o benefício parcial será de até R$ 650 e o integral de até R$ 1,5 mil. Já para alunos de medicina e odontologia, a bolsas serão de R$ 2,9 mil (bolsa parcial) e R$ 5,8 mil (bolsa integral). Com os novos bolsistas, programa ultrapassa marca de 10 mil estudantes atendidos. “Nós vamos dar à nossa juventude a condição de lutar pela sua profissão e por qualidade de vida digna”, afirma governador Ronaldo Caiado.

A presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, destaca que esse processo seletivo traz uma novidade que beneficiará ainda mais os estudantes vulneráveis ao possibilitar a concessão da bolsa desde o início da faculdade. “O governador Ronaldo Caiado sempre diz que a educação de qualidade é uma de suas prioridades, por isso o ProBem tem um lugar especial nos nossos corações”, disse ela.

“Agora, além de honrarmos o compromisso com as Instituições de Ensino Superior, mantendo as mensalidades em dia e pagando boa parte da dívida deixada pelos governos anteriores, nós também oferecemos a oportunidade de os estudantes serem beneficiados com a bolsa desde o início do curso”, destacou a primeira-dama. “Sabemos que muitos não têm condições de bancar seis meses de faculdade para só então buscar a bolsa, como era feito antes. Hoje, todos os universitários vulneráveis de Goiás podem pleitear o ProBem, sem distinção”, afirmou.

A diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, alerta que, antes de se inscreverem ao ProBem, os candidatos devem acessar o edital do processo seletivo disponível no site da Organização. “É de extrema importância que os estudantes leiam todas as informações e os requisitos para concorrer ao benefício”, afirmou. “Também é preciso que preencham o formulário com muita atenção, principalmente ao inserir seu Número de Identificação Social – NIS, pois é a partir dele que a equipe do ProBem irá identificá-lo na base de dados do CadÚnico”, informou. “Temos a convicção de que, por meio do programa, o Governo de Goiás promoverá a mobilidade social de milhares de famílias em todo o Estado”, destacou.

Programa Universitário do Bem

Sancionado no dia 05 de janeiro de 2021 pelo governador Ronaldo Caiado, o ProBem tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento social e econômico do Estado de Goiás, por meio da concessão de bolsas de estudos, mediação do acesso ao mundo do trabalho e fomento à participação cidadã para estudantes universitários em situação de vulnerabilidade social.





Atualmente, o programa conta com 6 mil bolsas ativas e destinará parte das cinco mil novas vagas às chamadas profissões do futuro e para aquelas áreas de formação que atendam às demandas por mão de obra em todas as regiões do Estado, além de abrir portas para a qualificação e estágios por meio do Banco de Oportunidades.

Período de inscrição: 25 de junho a 16 de julho de 2021

Onde: site da OVG (ovg.org.br)

Informações: Central de Relacionamento do ProBem - 62 3201-9351

Por Gessy Chaves

Jornalista

Fotos: Hegon Corrêa

About Grupo GBC