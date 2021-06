/ / Governador Ronaldo Caiado manifesta pesar pelo falecimento de Tia Tó

''É com imenso pesar que eu e minha esposa, Gracinha Caiado, recebemos a notícia do falecimento de Tia Tó, símbolo da cidade de Goiás, aos 89 anos, ocorrido nesta quinta-feira (24/06), vítima de complicações de um acidente vascular cerebral.



Antolinda Baía Borges, a Tia Tó, é natural da antiga cidade de Curralinho, hoje Itaberaí. Ela chegou à cidade de Goiás com pouco mais de dois anos. Construiu sua vida na então capital do Estado, onde foi proprietária de uma pousada e defensora da história e da cultura locais.



Nos anos 1960, teve papel fundamental na criação do Museu de Arte Sacra da Boa Morte, instituição que reúne obras do escultor Veiga Valle e da qual foi a única diretora, até 2019.



Foi uma das pessoas que batalhou pelo título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, concedido à cidade de Goiás pela Unesco, em 2001.



Tia Tó foi guardiã das igrejas da cidade de Goiás pela Fundação Nacional Pró-Memória, precursora do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



Aos familiares, amigos e vilaboenses que hoje perdem sua maior representante, manifestamos nossos sentimentos. Que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar o coração de todos neste momento de grande consternação e pesar.''