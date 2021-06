/ / / Estabelecimento no centro histórico opta por permanecer sem atendimento presencial nesse feriado na Cidade de Goias, apesar do novo decreto

No último decreto na Cidade de Goiás, restaurantes, lanchonetes e congêneres foram permitidos a funcionar a partir de 02 de junho, e atender clientes presencialmente até 30% de sua capacidade total em pessoas sentadas e até às 21h. Apesar de ter o direito de funcionamento assegurado, o estabelecimento “Café Jasmim” se manifestou em suas redes sociais, afirmando optar por não reabrir para clientes presenciais.

Na postagem, feita do dia que os comércios poderiam retornar às suas atividades presenciais (02/06), o estabelecimento afirma que continuarão funcionando por delivery, de quinta a terça-feira, das 17h às 22h30. Em justificativa pela escolha, foi dito que “nosso objetivo ao definir esse estilo de atendimento, mesmo após a liberação da prefeitura através do decreto número 95, é garantir a segurança tanto dos nossos clientes, como dos nossos colaboradores.”

A Cidade de Goiás registrou nos últimos 16 dias um aumento substancial no número de casos, com a contagem absoluta em 276 novos infectados pela Covid-19, 02 óbitos e leitos de UTIs e enfermaria constantemente lotados e/ou próximos a sua capacidade máxima.

“Seguiremos aqui, fazendo um trabalho de excelência, buscando proporcionar o melhor da culinária e do atendimento de qualidade. Queremos o quanto antes voltar a recebê-los em nosso espaço para uma experiência completa no estilo Jasmim.” declara a equipe do Café Jasmim, na mesma postagem.