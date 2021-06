/ / Em diferentes ações, Polícia Militar realiza várias prisões e apreende mais de 40 kg de drogas

Principais ocorrências foram registradas na capital, em Aparecida de Goiânia, Itaguari, Chapadão do Céu e Anápolis.





A Polícia Militar de Goiás realizou ao menos 13 prisões no Estado, durante as ações realizadas entre terça-feira (29/06) e a madrugada desta quarta (30/06). As diligências resultaram na apreensão de mais de 40 quilos de drogas, ao menos quatro armas de fogo, munições, 10 mil carteiras de cigarros e 5 mil pacotes de fumo contrabandeados, veículos roubados/furtados e mais de R$ 15 mil em espécie, proveniente de crimes. As principais ocorrências foram registradas na capital, em Aparecida de Goiânia, Itaguari, Chapadão do Céu e Anápolis.



Em uma das ações, militares do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) apreenderam 31 tabletes de maconha, em Goiânia. Duas pessoas foram presas. Com os suspeitos, também foram apreendidos dois veículos roubados, uma arma de fogo, rádios comunicadores, uma balança industrial e R$ 990,00. A dupla seria integrante de uma organização criminosa e responsável pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes. Os dois foram encaminhados à Central Geral de Flagrantes (CGF) da capital.







Já em Anápolis, equipes do 4º Batalhão da PM efetuaram a detenção de um indivíduo pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Os policiais realizavam ações de patrulhamento no Setor Vila Jaiara, quando avistaram o homem, em atitude suspeita. Após abordagem e buscas pessoal e residencial, foram apreendidos 43 comprimidos de ecstasy, 1.897 pontos de LSD, porções de cocaína, duas pedras de MD, uma arma de fogo e R$ 12.009,60 em espécie. O indivíduo foi conduzido à Central de Flagrantes da cidade.



No combate aos crimes estelionato, militares do Batalhão de Choque prenderam duas pessoas, na capital. A dupla é suspeita de aplicar golpes, contra instituições financeiras, usando documentos falsos para receber aposentadorias de maneira indevida. Com eles, foram apreendidos documentos públicos e particulares falsificados, materiais para fabricar documentos, cartões falsos e valores em dinheiro. O crime foi descoberto após troca de informações com o Comando de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis. Os dois foram autuados em flagrante e levados à CGF.







A Polícia Militar de Goiás também autuou contra o contrabando, apreendendo 10 mil carteiras de cigarros e 5 mil pacotes de fumo oriundos do Paraguai. Os produtos eram transportados em um veículo, abordado durante ações do 34º BPM, em Itaguari. A carga seria revendida nos municípios de Itaberaí, Heitoraí, Taquaral de Goiás, Itaguaru e Itaguari. O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para Polícia Federal, junto com toda a carga apreendida.





Por Gessy ChavesSecretaria de Estado da Segurança Pública - Governo de Goiás