/ / / Em Americano do Brasil Governador Ronaldo Caiado e primeira-dama, Gracinha Caiado, lançam projeto piloto do Goiás Social

Evento será nesta terça-feira (15/06), às 9h30, em Americano do Brasil, no Centro goiano. Programa de enfrentamento à pobreza que será lançado pelo Governo de Goiás envolve diferentes secretarias de Estado e tem ações como reforma de moradias, educação e qualificação profissional, bem como transferência de renda por meio do Crédito Social



O governador Ronaldo Caiado e a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, lançam, nesta terça-feira (15/06), às 9h30, o projeto piloto do programa Goiás Social, no município de Americano do Brasil, no Centro goiano.



Durante o evento, serão entregues reformas de unidades habitacionais, certificados de cursos de capacitação e cartões do Crédito Social para pessoas em vulnerabilidade que manifestaram interesse em começar o próprio negócio após passarem pelas qualificações.









O Goiás Social utiliza recursos do Fundo Protege para a realização de várias ações no município promovendo a educação, melhoria habitacional e oportunidade de geração de renda e emprego.



Gerenciado pelo Gabinete de Políticas Sociais, o programa tem ações da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), GoiásFomento, e das secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Desenvolvimento Social (Seds), Educação, Esporte e Lazer e Retomada.



No dia do lançamento, o Governo de Goiás levará, por meio das secretarias envolvidas na ação, serviços de atendimento à população do município.

