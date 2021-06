/ / / Com 9 óbitos em uma semana, Cidade de Goiás inicia vacinação de pessoas a partir de 50 anos nesta terça 08/06

Seguindo com a 18° etapa de vacinação, o município de Goiás começará a vacinar a partir desta terça-feira/08, pessoas a partir de 50 anos de idade. Para receber a primeira dose, basta agendar previamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) correspondente a região que mora ou com algum agente de saúde. Com casos ainda em crescimento, a cidade, de 22.841 habitantes, registrou em uma semana - entre 31/05 e 07/06 - um aumento de 96 casos positivos, além de contar com 15 casos suspeitos em isolados em domicílio, e somente hoje 07/06 26 novos casos foram detectados.Nesse período também, 9 novos óbitos foram confirmados tendo como causa a Covid-19, possuindo entre as vítimas Maria Abadia Pereira da Silva , conhecida popularmente na cidade como “Badiinha”. Com 46 mortes registradas desde o início da pandemia, a última semana representa um aumento de 25% do valor total. No HSPA, 07 pacientes de Goiás estão internados na UTI e 01 na enfermaria, outros 02 pacientes estão internados em Goiânia.A vacina contra a Covid-19 está próxima de alcançar 40% da população total do município, estando atualmente em 38,47%, com 8.610 pessoas que receberam a primeira dose. Dessas pessoas, 2.848 já receberam a segunda dose e se encontram devidamente imunizadas contra a Covid-19, as informações são do vacinômetro publicado no início da noite de hoje/07, da Secretaria Municipal de Saúde.Referente aos distritos que englobam o município, a vacinação de Covid-19 irá alcançar pessoas a partir de 55 anos contra a Covid-19, e a partir de 60 anos contra a H1N1. Ficou estabelecida a vacinação nas UBS dos distritos, das 08h00 às 16h00, sendo: Colônia de Uvá/08, Águas de São João/9, Calcilândia/10 e Buenolândia/11.