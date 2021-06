/ / / Cidade de Goiás volta a ter atendimento pediátrico após anos sem profissional da área

Após 3 anos sem um médico especializado em pediatria, a Cidade de Goiás, com mais de 22 mil habitantes, estará apta a atender o público infantil a partir de julho. O processo para a contratação do profissional foi fruto de uma ação conjunta entre a Secretária de Saúde de Goiás, bem como da vereadora Elenizia da Mata (PT), que apresentou a indicação para o município formalizar a contratação de um médico ou médica pediatra.



“Sou mamãe de uma menina, sei por mim e por muitas outras mamães e papais a extrema necessidade desse profissional Nós precisamos cuidar das nossas crianças, e a saúde é um direito!” declarou Elenízia em suas redes sociais. A vereadora foi a primeira mulher negra eleita na cidade, com 476 votos.



Até o momento, para conseguir uma consulta pediátrica era preciso se deslocar até Itaberaí - município mais próximo com cerca de 40 km de distância - Jussara, com 83 km ou Goiânia, com média de 150 km.



De acordo com uma das muitas mães do munícipio de Goiás, Aline, mãe da Laura de 1 ano e 3 meses: “Tinha muita dificuldade, sempre tendo que me deslocar para Itaberaí, Jussara ou Goiânia. E até na cidade mais próxima, que é Itaberaí, encontrar um médico mesmo particular estava sendo complicado. Me coloco no lugar das mães que não possuem condições para se deslocar e passam por alguma emergência, que não tem hora nem lugar para acontecer, e tem como única opção ir ao pronto-socorro, sem o atendimento de um pediatra, que seria o essencial no momento né ”, declarou.



Agora, as consultas estarão disponíveis em Goiás a partir de 02 de Julho, com o Dr. Luís Carlos, profissional pediatra. Para o agendamento, é preciso procurar o Complexo Regulador no Prédio do CEMAS, acima do Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG).





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

