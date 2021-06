/ / / Cidade de Goiás receberá mais 1.070 doses de AstraZeneca nesta quinta-feira/03 e avança com vacinação a partir de 55 anos

Contando com mais de um terço da população vacinada (35,15%), o município deve receber neste feriado de Corpus Christi, ao meio dia da quinta-feira, mais 1.070 doses do imunizante AstraZeneca. Com essa nova remessa, serão contabilizadas 12.370 unidades repassadas para a Cidade.Segundo o boletim “Vacinômetro” com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, a vacina já chegou a 7.869 pessoas, das quais 2.827 já se encontram totalmente imunizadas contra a Covid-19. Ao todo, 10.696 doses foram aplicadas desde o início das campanhas de vacinação.A chegada das novas vacinas acompanha o novo ciclo de vacinação, que se inicia na sexta/04 e busca alcançar a faixa etária a partir de 55 anos de idade. Para receber a primeira dose, deve-se agendar somente nesta sexta e sábado na Unid. Cisriva ou na UBS Dr. Odilon de Camargo. Recentemente, o município vacinou profissionais da educação, contabilizando 461 vacinados pela primeira dose.