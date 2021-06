/ / Cidade de Goiás promove atividades abertas em função da Semana Mundial do Meio Ambiente

O município de Goiás promoverá duas atividades abertas em função da Semana Mundial do Meio Ambiente, sendo a primeira nessa quinta-feira/10, está previsto o simulado de combate a incêndio florestais, das 07h às 15h na Plataforma e Mirante do Parque Estadual da Serra Dourada. O evento conta com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).Um simulado consiste em um treinamento prático que simula, de forma realista, uma situação de incêndio florestal, agindo de forma com que todos os participantes envolvidos sigam os mesmos passos que promovam uma solução eficaz e segura para o problema, que devem ser seguidos casos reais.Já na sexta/11, ocorre a partir das 09h na Eco-vila Dona Sinhá a produção de mudas e recuperação de ecossistemas, em parceria com o Técnico em Agroecologia pelo IFG Jason Carvalho Machado. A produção de mudas exerce um papel fundamental na recuperação, preservação e educação ambiental.Para mais informações, basta acessar os portais oficiais da Prefeitura de Goiás:Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipaldeGoiasInstagram: https://instagram.com/prefeituradegoiasSite: www.prefeituradegoias.go.gov.br