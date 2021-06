/ / Cidade de Goiás perde um dos ícones de sua história: Antolinda Baía Borges (Tia Tó)

AntolinDa Baía Borges, conhecida popularmente como Tia Tó, veio a óbito nesta quinta-feira/24 na cidade de Goiânia, onde estava internada para realizar uma realizar uma angioplastia, mas infelizmente sofreu complicações, ocasionando o quadro de embolia pulmonar e um Acidente Vascular Encefálico (AVE), conhecido popularmente como Acidente Vascular Cerebral (AVC).





AntolinDa é natural de Itaberaí, mas se mudou para Goiás ainda na infância, antes mesmo do município perder o título de capital do Estado para Goiânia. Era proprietária da Pousada do Sol, referência em hospedagem para turistas que fica localizada no centro da cidade. Conhecida por seu ativismo político e cultural, foi de suma importância para a realização do dossiê enviado para Helsinque, na Finlândia, quando feito o pedido para o tombamento da Cidade que transformou Goiás em Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, em 2001.





Seguindo a tradição, o Dr° Rafael Lino Rosa, provedor da Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, está dando o toque fúnebre em todas as igrejas católicas da cidade: Nossa Senhora do Rosário, São Francisco de Paula, Igreja da Boa Morte, Catedral, Nossa Senhora do Carmo e na Nossa Senhora da Abadia, anunciando o óbito e o pesar para a população vilaboense.





Seu velório e missa de corpo presente será realizada em Goiás, cidade onde viveu quase toda sua vida, na Igreja do Rosário. Até o momento, o horário e procedimentos a serem tomados devido a pandemia não foram definidos e divulgados.





A equipe do Classifique News se solidariza com a família e amigos, e presta seus profundos sentimentos.





Da Redação





