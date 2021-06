/ / Cidade de Goiás em luto pelo falecimento de Luis Fernando do Espirito Santo (Dudu), 52° óbito do munícipio pela Covid-19

Comunicado pelos portais oficiais e redes sociais da Prefeitura de Goiás, o município declara nota de pesar pelo falecimento de Luis Fernando do Espirito Santo - 29 anos, mais conhecido como “Dudu”. Na foto ao lado do seu pai Rogério Espírito Santo também falecido em 2020

Causado por complicações pela Covid-19, na publicação feita no Instagram da Prefeitura de Goiás, amigos, familiares e conhecidos lamentam a perda precoce do jovem. Até o momento, a cidade marcou 52 óbitos desde o início da pandemia, com 1.516 casos registrados até segunda-feira/21.



“O Câmpus Goiás presta as mais sinceras condolências e solidariedade aos amigos e toda a família enlutada de Luis Fernando” declara a Assessoria de comunicação da UFG em nota de pesar publicada em seu portal oficial. Luis era Assistente social, graduado pela Universidade Federal de Goiás - Campus Goiás, e atualmente estudava Biblioteconomia, também pela UFG.



No dia 15 de Junho de 2020, há exatamente 1 ano e uma semana, Luis havia perdido seu pai, o radialista Rogério do Espírito Santo (foto), que veio ao óbito aos 57 anos de idade por insuficiência renal, cardíaca e respiratória, segundo o diagnóstico médico.





Rogério era sonoplasta desde o início dos anos 90 e tendo atuado na antiga rádio Fogaréu FM, e há 9 anos passava por um tratamento de hemodiálise.





Por João Pedro Felix