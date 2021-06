/ / / Cidade de Goiás de luto pela morte de “Badiinha“ - Maria Abadia Pereira - vítima da Covid-19

Foto: Fernando Arkanjo

A Prefeitura Municipal de Goiás comunicou na manhã desta segunda-feira (07/06), o falecimento de Maria Abadia Pereira da Silva, conhecida popularmente na cidade como “Badiinha”. Segundo a nota oficial, a causa de sua morte se configura como vítima das complicações causadas pela Covid-19 após internação na UTI do HSPA. Seu sepultamento ocorreu de forma rápida e sem velório, às 10h no Cemitério de São Miguel, organizados por Marlene Gomes Velasco e Prof. Rafael Lino.

A ''Badiinha'', se tornou muito querida por toda a população por ser uma figura marcante em todas as festas populares da cidade, e foi justamente homenageada tendo pertences simbolizando-a percorrido a cidade em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, e seu caixão dentro do veículo da Pax do Brasil. Um grande número de carros acompanhou o cortejo fúnebre, que pela causa da morte, saiu do Hospital São Pedro com direção ao cemitério do Setor Bacalhau e não pode haver velório.

Nascida em 15/8/38, ''Badiinha'' tinha 82 anos de idade e era popularmente conhecida na cidade por suas vestes e pelas bandeiras de Santos que empunhava em demonstração de sua forte fé católica. Era membro da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos - uma entidade de caráter religioso e social, com sede permanente na Igreja de São Francisco de Paula - e na tradicional Queima do Judas na cidade, de 2018, ''Badiinha'' representou a noiva do Judas.

O prefeito Aderson Gouvea (PT) declarou luto oficial de 03 dias, em homenagem a Maria Abadia. No município, constam agora 45 óbitos causadas pela Covid-19, com 1311 casos confirmados na data de 06/06.

A equipe do Jornal Classifique News se solidariza com famílias e amigos, com extremo pesar, com certeza esta é uma perca irreparável para a Cidade de Goiás.

Por João Pedro Felix

ASCON - CNN

