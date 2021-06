/ / Cidade de Goiás atinge 50 óbitos e quase 1.500 casos positivos de Covid-19, e 16 leitos de UTI ocupados

Nesta quinta-feira/17, o município de Goiás-GO contabilizou a triste marca de 50 óbitos com causas relacionadas ao Covid-19, a taxa de letalidade se encontra em 3,38%. Com o total de 1.475 casos confirmados. Hoje, uma idosa foi a pessoa de número 50 a perder a luta contra a covid-19, J.R.C. tinha 78 anos e era moradora do centro da Cidade de Goiás.

Somente no dia de hoje o Boletim Epidemiológico publicado pela Secretaria de Saúde Municipal trás 16 casos confirmados, e com 17 casos ainda em observação/suspeita. 133 casos estão sendo tratados em domicílio, referente a moradores da cidade, 07 pacientes estão internados na UTI e 02 pacientes na Enfermaria. Já 09 pacientes de outros municípios estão internados na UTI do HSPA, portanto, todos os 16 leitos de UTI disponíveis estão ocupados - lotação em 100% de sua capacidade.

Na última terça-feira/15, restávam apenas 56 doses de vacina, não existe uma data estipulada para a chegada de novas remessas. Até hoje, 9.946 vilaboenses receberam a primeira dose - 44,43% da população total - e 2.988, a segunda dose. Em relação a todo o Estado de Goiás, 1.796.392 doses foram aplicadas, alcançando 675.494 pessoas, e 647.422 pessoas contaminadas com 18.245 óbitos, segundo a SES-GO.

Por João Pedro Felix

ASCON-CNN

About Grupo GBC