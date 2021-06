/ / Chegando hoje 09/06 na Cidade de Goiás mais 570 doses da vacina Pfizer contra Covid-19

Prevista para esta quarta-feira/09, a chegada de 570 doses da vacina Pfizer, as quais estarão disponíveis para seguir com a vacinação dos vilaboenses. O município, que conta com 22.381 habitantes, conseguiu ultrapassar 40% da população total vacinada nesta terça-feira/08, aplicando ao todo 11.898 vacinas. Foram 8.991 aplicações da primeira dose e 2.907 da segunda e última aplicação.

Idosos acima de 60 anos configuram o maior grupo de pessoas vacinadas, com 4.128 pessoas, e logo em seguida o grupo de comórbidos acima de 18 anos, com 1.968 referentes à primeira aplicação. Com a chegada das novas vacinas, Goiás terá recebido ao todo, 12.940 doses desde o início da campanha de imunização. No momento, executa-se a 18° etapa de vacinação, com início nesta terça-feira/08 alcançando pessoas a partir de 50 anos de idade.

Referente ao boletim epidemiológico, 1349 casos já foram confirmados como positivos para Covid-19 desde o início da pandemia. Só nesta terça dia 08, o boletim trás mais 12 casos positivos confirmados na cidade. O HSPA está com ocupação máxima nos leitos de UTI - 05 dos leitos originais, 02 dos leitos extras e 02 dos leitos de UTI em isolamento - contando ao todo 09 pacientes, e 02 pacientes internados na Enfermaria para Covid.

Por João P. Felix

ASCON - CNN

