/ / Campanha do agasalho inicia segunda etapa de doações na Cidade de Goiás devido onda de frio

Com iniciativa da Igreja de Cristo, o projeto “Campanha do Agasalho - Aquecendo vidas, vestindo corações!” distribuiu na última semana diversos agasalhos, cobertores e peças para a temporada de frio, conseguindo contemplar cerca de 21 famílias com os materiais recebidos através de doações da população. O projeto está realizando agora, a partir desta terça-feira/29, a segunda etapa de arrecadação. Com iniciativa da Igreja de Cristo, o projeto “Campanha do Agasalho - Aquecendo vidas, vestindo corações!” distribuiu na última semana diversos agasalhos, cobertores e peças para a temporada de frio, conseguindo contemplar cerca de 21 famílias com os materiais recebidos através de doações da população. O projeto está realizando agora, a partir desta terça-feira/29, a segunda etapa de arrecadação.





Na última quinta-feira/24, aconteceu a primeira etapa, onde foram contemplados cerca 7 a 8 moradores de rua que se encontram nas regiões do Largo da Carioca, Praça do Coreto e Praça do João Francisco, e também para moradores do setor Tempo Novo, beneficiando de 8 a 10 famílias, além de outras famílias carentes e em situação de vulnerabilidade.



“Estamos tentando arrecadar o máximo possível, já que a frente fria em Goiás e no estado está muito intensa, todo mundo já está sentindo fortemente o frio. Então, o que as pessoas puderem ajudar, basta entrar em contato para alertar sobre alguma família que precisa dessa ajuda, ou para fazer a doação de peças ou de produtos de higiene básica como sabonetes, pasta de dentes e afins, para agregar na doação para essas famílias mais carentes.” diz Isadora Chaves, integrante da equipe do grupo INSPIRADOS.



A Cidade de Goiás marcou a mínima de 12°C na última segunda-feira/28, e está previsto para atingir a mínima de 11°C na noite de hoje, terça-feira/29 - a temperatura mais baixa da temporada de frio até agora.



Para doações ou sinalizações de famílias para receber a ajuda, basta entrar em contato pelos telefones (62) 9.8543-8018 ou (62) 9.9630-0814, que o grupo se prontifica a ir até o local de quem está doando, ou a quem se interessar, as doações podem ser feitas diretamente na Igreja de Cristo - Ministério Nova Terra, que fica localizada na Rua das Flores.



Por João Pedro Felix

ASCOM CNN



About Grupo GBC