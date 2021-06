/ / Antolina Borges, conhecida como “Tia Tó”, segue internada em estado irreversível

A produção do Classifique News apurou no final da tarde de hoje que no Hospital do Coração, onde estava internada para realizar uma angioplastia, Antolina ''Tia Tó'' sofreu complicações levando a uma embolia pulmonar e um Acidente vascular encefálico (AVE), também conhecido popularmente como acidente vascular cerebral (AVC).

“Uma pessoa boa, que fez com que o turismo acontecesse na região do Araguaia, no mês de Julho, e que fez com que o turismo acontecesse na cidade de Goiás. A importância de Tia Tó na cidade é tremenda, e foi muito importante principalmente quando ocorreu a criação do dossiê para se pedir o tombamento, em Helsinque, na Finlândia. Tia Tó é uma das pessoas que contribuiu para esse tombamento, e se hoje Goiás é patrimônio da humanidade, devemos muito a Antolina Borges.” diz Rafael Lino Rosa, amigo próximo de Antolina Borges e provedor da Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos.

“Enquanto houver vida, há esperança” completa Rafael.

O médico Paulo César da Veiga Jardim informou para amigos e familiares que o estado de Antolina é irreversível, ou seja, que algumas funções do organismo não está funcionando e não tem um tratamento possível para isso, entretanto isso não significa que foi declarado a confirmação do óbito do paciente.

