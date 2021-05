/ / / Vacinação na Cidade de Goiás de profissionais da educação alcança 227 pessoas em dois dias

Dando continuação ao ciclo de vacinações, a Cidade de Goiás começou a vacinar os profissionais da saúde desde sábado/22, seguindo assim o plano de vacinação contra a COVID-19. Podem receber a primeira dose, profissionais da Educação da Rede Municipal, Estadual e particular do ensino médio do município. Dando continuação ao ciclo de vacinações, a Cidade de Goiás começou a vacinar os profissionais da saúde desde sábado/22, seguindo assim o plano de vacinação contra a COVID-19. Podem receber a primeira dose, profissionais da Educação da Rede Municipal, Estadual e particular do ensino médio do município.





A vacinação está sendo agendada diretamente com os profissionais, contactados individualmente, e segundo o vacinometro fornecido pela Secretária de Saúde Municipal, 227 profissionais já receberam a primeira dose.



Com 10.240 doses recebidas e 9.316 aplicadas, a cidade está próxima de vacinar 30% de sua população total. Ao todo, 6.635 pessoas receberam apenas a primeira dose, das quais 2.681 estão completamente imunizadas, com a primeira e segunda aplicação.



Nas três etapas de vacinação nos comórbidos acima de 18 anos, 949 pessoas foram alcançadas. A cidade bateu a marca de 1104 casos neste domingo/23, com todos os leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) ocupados.





Por João Pedro Felix

ASCOM CNN

About Grupo GBC

RELATED POSTS

Fotos: Dagmar Talga / ASCOM Prefeitura