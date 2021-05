/ / Vacinação da Cidade de Goiás progride com sucesso, ultrapassando até mesmo Goiânia

O portal oficial do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) aponta, conforme dados do Ministério da Saúde, o andamento positivo da vacinação no município. Em comparação com outros municípios como exemplo, a taxa de vacinação por população em Itaberaí é 14,00%, em São Luís de Montes Belos 18,61% e Faina na marca de 21,69%. Porém, quando posto em comparação com a capital Goiânia, apesar da grande cidade ter aplicado a primeira dose em 243.841 mil pessoas, esse número equivale apenas a 15,87% da população geral da cidade, contra 23,48% da população geral vacinada do município, segundo o vacinômetro municipal.



Teve início nesta terça-feira (04/05) , a nova etapa de vacinação em idosos a partir de 60 anos, e o ciclo de imunização contra a H1N1 para aqueles que se encontrem no grupo de risco. Na vacinação contra a COVID-19, ao todo, 7719 doses foram aplicadas, sendo 5227 da primeira dose e 2462 da segunda, em grupos que vão de Idosos institucionalizados, trabalhadores da saúde, idosos de 60 anos acima e aqueles que possuem mais de 60 anos e estão acamados, quilombolas e forças da segurança do município. Até o momento, a cidade registrou 929 casos confirmados e 35 óbitos, com 3,77% de taxa de letalidade.

Por João Pedro FelixASCOM CNN

