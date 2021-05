/ / / Secretário de Saúde da Cidade de Goiás passa a fazer parte da diretoria do COSEMS-GO

O Secretário de Saúde da Cidade de Goiás, Marcos Elias Neiva, esteve reunido com o Secretário Estadual de Saúde Ismael Alexandrino e toda a diretoria do COSEMS - Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás. A finalidade da mesma foi ouvir as demandas da saúde esplanadas pelo secretário Ismael, bem como discutir assuntos relacionados à pasta, entre os principais citados estavam os financiamentos, as campanhas de vacinação e melhorias em toda a rede estadual de saúde.



O evento aconteceu nos dias 05 e 06 de maio em Goiânia, Marcos Elias a partir de agora passa a fazer parte da diretoria do COSEMS-GO, como representante do órgão no Conselho Estadual de Saúde.



O COSEMS-GO tem na presidência Veronica Savatin Wottrich, que é a Secretária de Saúde da Cidade de Chapadão do Céu, e que pertence a regional sudoeste II.



O COSEMS-GO é uma entidade colegiada, sem fins lucrativos, tem autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Sua finalidades é lutar pela autonomia dos municípios, congregar os gestores dos serviços municipais de saúde, funcionando como órgão permanente de intercâmbio de experiências e informações de seus membros, participar das políticas de saúde em nível estadual e atuar de todas as formas para que a saúde das populações dos municípios seja a melhor possível.





O COSEMS-GO completou 30 anos de existência em dezembro de 2019, e foi fundado em novembro de 1989, tendo papel de destaque no relacionamento entre os secretários municipais de Saúde e as esferas estadual e federal.





