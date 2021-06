/ / / Sebrae organiza conferência virtual para empreendedores do setor de turismo de Goiás

Acontece nos dias 15 e 16 de junho, a Rodada Virtual de Negócios em Turismo de Goiás. O evento pretende reunir empreendimentos no setor para criar oportunidades de negócios. As empresas podem se inscrever, gratuitamente, até sexta-feira (04/6) pelo formulário da Rodada Turismo O evento que ocorrerá de forma virtual, foi organizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás) em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo. A conferência, de acordo com os organizadores, será para os negócios de turismo e operadoras goianas que querem vender seus serviços e produtos para as agências de turismo de todo o Brasil, gerando negócios de curto, médio e longo prazos.De acordo com pesquisa feita pelo Sebrae, o Turismo é um dos segmentos mais atingidos pela pandemia do coronavírus. Os impactos da vacinação na retomada das atividades dos pequenos negócios indica que esse setor só deve voltar ao patamar de faturamento anterior à pandemia em 2022, mesmo que 100% da população já tenha sido vacinada até dezembro deste ano.