/ / / Em Faina-GO Polícia Militar prende homem por porte ilegal de armas de fogo

Na madrugada de hoje, segunda-feira (10/05), a equipe do 6°BPM composta pelo Sgto J. Souza, Sd. Lopes, e viatura composta pela Sgto Lasliane e Sd. Cravero e com o apoio de um Sargento da CPE (Comando do Policiamento Especializado) que estava fora de serviço, prenderam suspeito na cidade de Faina por porte ilegal de arma de fogo após denúncias populares.