/ / Polícia Militar promove homenagem alusiva ao Dia das Mães pelas ruas e bairros da Cidade de Goiás

Na manhã deste domingo (09/05), no Dias da Mâes, uma equipe da Polícia Militar sob o comando do Ten. Cel. Carlos Sales Bucar, Comandante do 6º BPM, estiveram pelas ruas homenageando várias mães da cidade de Goiás.



Ao som de músicas entoadas por instrumento tocados por vários policiais, através de um carro de som, e na voz da Ten. Patrícia e outros PM's, várias mães foram abordadas na porta de casa, paradas nas ruas do centro, Bairro João Francisco e vários outros setores, para receberem flores e esta singela homenagem.

Várias publicações nas redes sociais enalteceram a bela atitude da Polícia Militar da Cidade de Goiás, uma destas mães homenageadas publicou seus agradecimentos em redes sociais, dizendo:

''Hoje recebi uma homenagem da Polícia Militar da Cidade de Goiás, alusivo ao Dia das Mães. Obrigado a todos os policiais, Tenente Patrícia, Sargento Liliane, comandante da PM, e a todos que estiveram presentes nesta linda homenagem''. (M.P)

Entre as mães homenageadas, representando todas as mães, destacamos a Ex-Prefeita Selma Bastos Pires que mesmo de andador (em recuperação de um acidente doméstico), saiu na porta de casa para receber flores das mãos das PM's, e ser homenageada com músicas. Ao final o Tec. Cel Carlos Bucar falou a nossa reportagem.

''Estou muito emocionado em pode estar a frente deste grupo de polícias em um momento como esse. Momento de alegria, satisfação e muito amor. Afinal hoje nós pudemos transmitir um pouco do amor que transborda em nossos corações, para com todas as mães da cidade, em especial à nossas mães. Que todas elas recebam o nosso carinho e os Parabéns pelo seu dia''.

Por Gessy ChavesJornalista









