/ / Polícia Militar prende homem acusado de violência doméstica em Buenolândia, município de Goiás - GO

A equipe da viatura Nº 1.12426 da Polícia Militar 6º BPM, composta pelos Sgto. Dejanir e Sgto. Nei, prenderam um foragido da justiça no Distrito de Buenolândia, município de Goiás.

O fato aconteceu no último 06/05, quinta-feira, por volta das 18:00hs. Durante o patrulhamento pelo distrito, os policiais avistaram D.M.F. de 55 anos, já conhecido da polícia, ao proceder a abordagem e fazer a consulta via COPOM do 6º BPM, constataram que havia um mandado de prisão em desfavor do mesmo.

Durante a consulta, os policiais viram que o homem era acusado de crime relacionado a violência doméstica, e o mandado de prisão em desfavor dele foi expedido em 06 de abril de 2021.

Diante do fato os policiais deu voz de prisão a D.M.F., ele foi encaminhado para fazer exames médicos e logo após foi recolhido à Unidade Prisional da Cidade de Goiás, e colocado a disposição do judiciário.

Por Gessy Chaves

Jornalista

