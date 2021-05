/ / Operação Cerrado Vivo 2021 realiza reunião para tratar de ações preventivas na área do 12º BBM - Cidade de Goiás

Na manhã desta quarta-feira, 12, o Comandante do 6° Comando Regional Bombeiro Militar, Tenente Coronel Anderson Moura e o Comandante do 12º Batalhão Bombeiro Militar, Tenente Coronel Ederbane Rodrigues Monteiro Junior, realizaram uma reunião na sede da fazenda Senzala com os produtores rurais da região da Serra Dourada, para tratar das ações preventivas da Operação Cerrado Vivo 2021.





Estiveram também presentes o diretor do Parque Estadual da Serra Dourada, Sr Mauricio V. J. Jácomo e o Secretário Municipal do Meio ambiente de Mossâmedes.





Entre os assuntos discutidos destaca-se: a realização de aceiro com os órgãos competentes e a importância da comunicação/entendimento entre o setor público e privado, pois, a preservação da Serra Dourada é um interesse cidadão.





Por Gessy Chaves

Fonte: CBM-GO

